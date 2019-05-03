Горячий ТОП региональных новостей: за мир, труд и май

На повестке дня уходящей недели демонстрация в Твери, поддельные купюры в Костроме и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

В Твери за мир, труд и май на демонстрацию вышли около 15 тысяч человек. Первомайская демонстрация в Твери набрала около 15 тысяч участников. Коллективы ведущих предприятий и организаций города прошествовали от Театральной площади по Советской улице до площади Славы, где состоялся праздничный концерт, сообщает Афанасий-бизнес.

В Костроме обнаружили немало поддельных купюр. С начала года в Костроме обнаружили 27 фальшивых купюр. Как выяснилось, мошенники предпочитают «штамповать» 5-тысячные банкноты – из всех обнаруженных подделок таких было изъято 18 экземпляров., сообщает K1NEWS.RU.

На Камчатке отметили Праздник Весны и Труда. Первомайская демонстрация объединила представителей трудовых коллективов самых разных отраслей экономики Камчатки. В праздничном шествии приняли участие рыбаки, энергетики, строители, врачи, учителя, работники органов власти, журналисты, студенты, спортсмены, активисты общественных организаций, творческих объединений, представители других сфер и направлений деятельности. Об этом передает Полуостров Камчатка.

Ребенка сбила машина в Новосибирске. Это уже второй похожий случай с участием детей на дороге в майские праздники. 1 мая также в Ленинском районе автомобиль сбил 10-летнего мальчика на велосипеде. Об этом пишет НДН.инфо.

В Кировскую область завезли почти сотню словацких ланей. Копытных отправили на карантин для лабораторно-диагностических исследований и ветеринарных обработок. А грузовик, в котором везли, животных очистили и продезинфицировали, отмечает Новый Вариант.

В Калининградской области начались дожди, это к пожарам автомобилей. На станции Светлая Гурьевского городского округа заполыхал первый автомобиль. Какой именно марки было авто, региональное МЧС не уточняет. В принципе, такое уточнение лишнее – автомобиль выгорел полностью., как уточняет НИА Калининград.

На Ставрополье мужчина подозревается в даче взятки полицейскому. По данным следствия подозреваемый в служебном кабинете передал взятку в размере 30 000 рублей инспектору группы по исполнению административного законодательства, сообщает Ставропольский репортер.