Пропавшую в Подмосковье 13-летнюю девочку нашли живой и невредимой через 5 дней

В Подмосковье бесследно пропавшую вечером 25 апреля 13-летнюю девочку из Щелково искали всем миром и нашли живой и невредимой через пять дней. Все эти дни Сашу Павлову искали ее родственники, полиция и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Школьница не пришла домой и не выходила на связь. При себе у нее были сменная одежда и туристические принадлежности - спальный мешок и туристический коврик. Родители не находили себе места. Судьба пропавшей девочки не оставила равнодушными десятки людей. Добровольцы расклеивали листовки на столбах, прочесывали пустыри и лесополосы.

В результате сотрудники полиции 1 мая нашли подростка в лесу около поселка Медвежьи Озера.

«Несовершеннолетняя передана родителям, с которыми сотрудниками полиции проведена профилактическая беседа с целью недопущения подобных фактов в будущем», – сообщили в подмосковной полиции.