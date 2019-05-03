"После ваших продуктов всем в инфекционную больницу надо", депутат сходила в сетевой магазин

Депутат Мосгордумы Людмила Гусева зашла в популярный сетевой магазин в Бутово и была крайне удивлена том, что обнаружила на прилавках. Она уверена, что такими продуктами недолго и потравить покупателей.

Парламентарий долго смотрела на покрывшиеся плесенью цукини за 149 рублей за килограмм и возмущалась тем, что после таких свежих овощей всех покупателей придется везти в инфекционную больницу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ... ЖУРНАЛИСТА! (@pulya.ne.dura)3 Май 2019 в 6:32 PDT

"Они что с Луны свалились и действительно не знаю, что продают в магазинах?», «Может теперь всех депутатов с проверками по магазинам послать», «Ага, главное сделать удивленный вид, что такое еще существует, такое качество. Я к родителям в пригород приезжаю, там магазины лавочные, овощи и фрукты в коробке гниющие лежат и надпись - уценка. По низкой цене, а там не цену снижать, выкидывать нужно. Удивилась тётя. Ей бы в глубинке побывать», «Да ладно, все равно ничего не сделает. Владельцы-то сети Михаил Фридман и «Альфа-групп», т.ч. как травили нас так и будут дальше», - написали пользователи в комментариях.