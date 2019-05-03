Названа дата и место похорон выдающегося авиаконструктора Генриха Новожилова

Легендарного советского и российского авиаконструктора Генриха Новожилова 7 мая похоронят в подмосковных Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны РФ.

Умер великий советский и российский авиаконструктор, советник гендиректора ПАО "Ил" Генрих Новожилов

Представители ПАО «Ильюшин» сообщили, что церемония погребения создателя самолетов Ил-76 и Ил-96 Генриха Новожилова будет совершена «с почестями, достойными памяти выдающегося авиаконструктора», - передает ТАСС.

Генрих Васильевич Новожилов скончался 28 апреля. Ему было 93 года.

Генрих Новожилов родился 27 октября 1925 года в Москве. Трудовую деятельность начал в 1942 году лаборантом на кафедре МАИ. В 1949 году окончил Московский авиационный институт.

В ОКБ, руководимом С.В. Ильюшиным, начал работать в отделе фюзеляжа с 1948 году. Как инженер-конструктор принимал участие в проектировании самолетов Ил-28, Ил-40, Ил-54 и других. Был ведущим инженером при постройке и летных испытаниях бомбардировщика Ил-54. С 1964 года – главный конструктор и первый заместитель Генерального конструктора С.В. Ильюшина.

За создание, летные испытания и запуск в серийное производство самолета Ил-62 в 1970 году Новожилов был удостоен Ленинской премии. В июле 1970 г. был назначен Генеральным конструктором, ответственным руководителем ММЗ «Стрела» (бывшее ОКБ). С 2006г . – Главный советник Генерального директора – Генерального конструктора Открытого Акционерного Общества «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (ОАО «Ил») по науке.

Начиная с конца 60-х годов, Генрих Васильевич возглавил работу по созданию первого реактивного военно-транспортного самолета Ил-76, занимался разработкой многих его модификаций. Ил-76 стал основным самолетом военно-транспортной авиации.Под руководством Новожилова были спроектированы, построены, прошли летные испытания и запущены в серийное производство самолеты марки «Ил» нового поколения, сообщается на сайте ilyushin.org.