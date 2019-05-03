Двукратная олимпийская чемпионка продала подаренный автомобиль BMW и объяснила причину

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала о продаже подаренной ей в качестве награды машины BMW. Спортсменке автомобиль очень нравился, и ездила она на нем с удовольствием три года. Но пришлось BMW продать.

Алла Шишкина подробно расписала, "разложила по полочкам", почему рассталась с машиной, подаренный ей государством за спортивные заслуги.

Причиной послужили несколько факторов.

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"Ежегодный автомобильный налог - 60 000₽. Почему так много? Автомобиль очень мощный 306 л.с и за это идёт надбавка.

Страховка ОСАГО+КАСКО=150 000₽ в год. Автомобиль считается угоняемым, поэтому без страховки не обойтись.

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Противоугонная спутниковая система - 23 000₽ ежегодно. Всё по той же причине.

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Обслуживание(ТО). Последнее обошлось мне в 65 000₽.

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Полный бак бензина в районе 3600₽, а если заливать улучшенный, то все 4200₽", - расписала спортсменка.

⠀Алла сделала вывод, что ежедневно тратит на автомобиль 1100 рублей, даже в те дни, когда он просто стоит. Спортсменка купила новый автомобиль, обслуживание которого она сможет обеспечить.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alla Shishkina (@allashishkina_rusallo4ka)2 Май 2019 в 10:01 PDT

Российские синхронистки - одни из лучших в мире. Алла Шишкина в составе сборной России по синхронному плаванию выигрывала золото на Олимпиаде -2012 в Лондоне и на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Алла является 11-кратной чемпионкой мира и пятикратной чемпионкой Европы.