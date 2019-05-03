Опубликован гороскоп Тамары Глобы для трех успешных в мае 2019-го знаков зодиака

Астролог Тамара Глоба составила гороскоп для знаков зодиака, которых ждет успех в мае 2019 года. Данный прогноз содержится в публикации, которая появилась некоторое время назад в российском сегменте интернета.

Как пишет портал nicstyle.ru, согласно расчетам Глобы, третий месяц весны станет для Близнецов крайне удачным во всех сферах жизни. Май подарит людям, рожденным под данным знаком, энергетический подъем, продвижение по карьерной лестнице и перспективные знакомства.

Успех и везение будут также сопутствовать Девам. Самые лучшие результаты они получат в карьере и финансах – середина месяца должна принести дополнительный источник дохода. Одинокие представители знака могут в мае завести отношения.

Третий знак, которого ожидает удача в наступившем месяце, - Скорпион. Эти люди смогут решить давно копившиеся проблемы, говорится в процитированной заметке.