В Ноябрьске жителей возмутил праздничный «пивной танк»

В Ноябрьске жители города бурно отреагировали на то, как в одном из местных магазинов украсили стенд в честь приближающегося Дня Победы. Людям не понравился «пивной танк».

В продуктовом магазине выставили декоративный танк, собранный из кетчупа, шампуров и банок пива. Композицию также украсили красной звездой и георгиевской лентой, передаёт Lenta.Ru. Люди негативно отреагировали на подобное творение и пожалели о том, что в стране нет штрафов за ненадлежащее использование символов Победы.

«Люди, что с вами творится? Где моральные принципы? Чему вас в школе учили? На этом не стоит делать рекламу, мы не знаем, что такое война, и дай бог не знать. Должно быть уважение к тем, кто жизни отдавал, чтобы мы жили», - написали в соцсети возмущённые жители.