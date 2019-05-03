В пятницу, 3 мая, Санкт-Петербург накрыл снегопад. Пользователи социальных сетей сегодня делятся на своих страничках фотографиями и видеозаписями, на которых можно увидеть крупные хлопья снега.

Около 9.00 по московскому времени в Петербурге началась метель. Синоптики полагают, что мокрый снег будет идти в течение всего дня с небольшими перерывами, передает ТАСС.

Предполагается, что ветер в Северной столице 3 мая будет юго-западным с порывами до 23 метров в секунду. Воздух днем не прогреется выше плюс 4-6 градусов. Известно, что снег будет идти в пятницу и в Ленинградской области.