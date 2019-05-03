В воскресенье на Москву обрушится гроза

В грядущее воскресенье, 5 мая, на Москву обрушится гроза. Соответствующую информацию предоставили в пятницу метеорологи, отметив, что в последний день недели температура воздуха в столице поднимется.

Подчеркивается, что столбики термометров в воскресенье будут показывать 20-22 градуса выше нуля. В Москву придет гроза, а также ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщается сегодня на официальном сайте Гидрометцентра России. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.

Сегодня воздух в городе прогреется до плюс 16 градусов, а в субботу – до 20. Атмосферное давление в течение сегодняшнего дня будет ниже нормы, а завтра достигнет 745 мм рт. ст.