Две туристки рассказали, как кататься на аттракционах и не убивать время в очередях

Американские туристы дали несколько советов для тех, кто хочет провести выходные в парке аттракционов, но не желает тратить время, стоя в очередях. Сами советчики смогли за 18 часов посетить 46 аттракционов, которые расположены в четырёх парках.

Две девушки признались, что у них не было особых пропусков, позволяющих посещать аттракционы без очереди. Зато у них была своя стратегия, сообщает РИА Новости. Во-первых, говорят девушки, не нужно занимать очередь только в одной зоне – так тратится гораздо больше времени. Во-вторых, лучше заранее узнать время работы желанного аттракциона и по возможности занять очередь сразу после открытия парка развлечений. И в-третьих, девушки признались, что в случае новых и популярных аттракционов лучше немного доплатить, чтобы пропустить время ожидания и сразу перейти к развлечениям.