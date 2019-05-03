Граждан России ожидает вторая подряд короткая рабочая неделя

Гражданам России напоминают, что их ожидает вторая подряд короткая рабочая неделя. На этот раз россияне будут отдыхать больше в связи с празднованием 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Грядущая рабочая неделя продлится только три дня – с понедельника, 6 мая, по среду, 8 мая. Выходными днями будут 9, 10, 11 и 12 мая, передает сегодня утром РИА "Новости" . Кроме того, 8 числа россияне смогут уйти с работы на час раньше.



Отметим, что в мае 2019 года будет в общей сложности 13 выходных дней. Больше было только в январе текущего года – 14 выходных из 31 буднего дня.