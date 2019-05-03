В ДНР за российскими паспортами выстроилась очередь

Жители ДНР, которые хотят получить российское гражданство по новой упрощённой схеме, с самого утра выстроились в очередь возле здания миграционной службы МВД.

Очередь у входа в республиканскую миграционную службу к моменту открытия состояла более чем из 80 человек. Люди начали занимать места задолго до начала работы ведомства, сообщает РИА Новости.

«Тут уже с пяти утра стоят. Мы в 06:30 здесь были, хочется в первых рядах получить паспорт, мы ждали этого пять лет», - поделился местный житель.

На следующей неделе, начиная с 7 мая, жители ДНР смогут получить паспорт гражданина Российской Федерации в любом из подразделений миграционной службы ДНР.