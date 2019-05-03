Российские подростки хотят быстрее выйти на работу

Согласно заверениям подростков, многие из них готовы работать или заниматься общественно полезной деятельностью до наступления совершеннолетия. Проблема заключается в том, что далеко не каждый работодатель согласится взять на работу ребёнка.

Большая часть российских подростков готовы устроиться на свою первую работу, не достигнув 18-летнего возраста, сообщает RT. 44% из них хотят таким образом быстрее получить трудовой опыт, чтобы в дальнейшем легче строить карьеру. Чуть меньше – 40% - хотят накопить на желанную покупку или просто на карманные расходы. 7% стремятся помочь семье. При этом летом согласились бы работать 18% ребят.

«Ребята ищут себя в разных сферах… Кому-то первую работу дают родители, кто-то самостоятельно находит клиентов в сети. Но и тем и другим не хватает знаний о том, как устроиться на работу, какие документы нужны. А ещё — под какими объявлениями могут скрываться мошенники», рассказала депутат Любовь Духанина.