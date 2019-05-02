Инцидент в аэропорту Шереметьево: грузовик врезался в самолет Boeing

В московском аэропорту "Шереметьево" 2 мая произошел инцидент: автомобиль технических служб воздушной гавани врезался в стоящий на парковке пассажирский самолет Boeing компании Nordwind Airlines. В результата происшествия один человек пострадал.

Повреждения, причем серьезные, получили и автомобиль, и авиалайнер, - передает "Интерфакс". Источник уточнил, что в результате столкновения пострадал водитель автомобиля. По предварительным данным, причиной столкновения стало плохое самочувствие водителя автомобиля. Мужчина потерял сознание и в связи с этим управление автомобилем, и машина протаранила самолет.

Воздушное судно находилось на удаленной стоянке без пассажиров и экипажа "на отстое", — рассказал РИА Новости представитель Шереметьево.