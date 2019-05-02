Полиция в Нижнем Новгороде проверит георгиевские ленточки со свастикой, которые продавались в одном из магазинов этого волжского города. Информация о продаже на территории Нижнего Новгорода георгиевских лент со свастикой, размещенная в сети Интернет, в настоящее время проверяется полицией.

В сеть попало сообщение неравнодушного нижегородца Александра Дейча. "Друзья, как вам креатив? Это продается в магазине рядом с домом. К звезде и ленте - никаких вопросов! Но вот как быть с непонятно зачем нарисованной свастикой?", - цитирует Дейча opennov.ru.

Он сам "посыл-то понял". "Типа звезда раздавила фашистскую погань, но как это смотрится... В общем, я за чистоту символов победы, без вот таких импровизаций", - пояснил Александр. Жители Нижнего Новгорода раскритиковали дизайнера, придумавшего такие ленты и многие не хотят их покупать.