В детсаду Севастополя состоялся военный парад дошкольников, который принял майор полиции

В детском саду №24 Севастополя состоялся праздничный военный парад дошкольников, посвященный Дню Победы, пишут «Аргументы недели-Крым».

Принимал его заместитель начальника севастопольского управления вневедомственной охраны майор полиции Сергей ОВЧАРОВ. На мероприятие пригласили родителей его участников.

Открыл торжественное прохождение строй «кавалерии», за ним под аплодисменты гостей прошагали «летчики», «моряки-черноморцы», «юнги» и «пехота». После этого командиры представили свои подразделения речевками, стихами и песнями. Наиболее отличившимся малышам росгвардейцы вручили почетные грамоты, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

















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