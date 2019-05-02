Депутат Народного собрания Ингушетии опроверг сообщения о краже невесты

Депутат Народного собрания Ингушетии Магомед Дарсигов подтвердил, что женился, но опроверг сообщения СМИ о похищении невесты. По словам парламентария, обряд бракосочетания совершён по исламским традициям, без регистрации в органах ЗАГСа.

Российский депутат украл невесту в Ингушетии

Дарсигов заявил, что информация, распространяемая в открытых источниках о якобы краже женщины с целью вступления в брак, не соответствует действительности, - передает "Интерфакс".

Накануне источник агентства сообщал, что в Ингушетии депутат украл невесту. Якобы ситуация была урегулирована старейшинами, и свадьба планировалась на ближайшее воскресенье. По данным источников, инцидент произошел в Малгобекском районе региона. Похищенной оказалась врач местной больницы.