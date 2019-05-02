Корсет снова в моде

Какой, казалось бы, чудесный предмет женского (а иногда и мужского) гардероба - корсет! Однако, в истории немало примеров того, как корсет становился опасным для здоровья человека.

Однако если подойти к делу, что называется, с умом, то корсет - очень полезная часть одежды. Он поддерживает осанку, делает талию узкой, а грудь - пышной, что особенно важно для женщин.

Чего только не придумывают современные модные дизайнеры, чтобы воспеть честь и хвалу такому аксессуару! Особенно, когда корсет играет немаловажную роль среди атрибутов нижнего белья...