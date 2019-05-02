Тайны Собора парижской Богоматери
2 мая 2019, 20:32 [ «Аргументы Недели» ]
На протяжении вот уже восьми веков Собор парижской Богоматери считается одним из самых главных религиозных и архитектурных символов Франции и, в частности, самого романтичного города на земле.
Инициатором строительства знаменитого собора, получившего название Норт-Дам де Пари, считается король Людовик VII, прозванный потомками Благочестивым и являвшийся весьма эксцентричным человеком.
На том самом месте, где сейчас высится знаменитое здание, пострадавшее в недавнем пожаре, накоплено множество негативной энергии, которую явно не удалось отмолить прихожанам за минувшие столетия...
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