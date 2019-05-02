Тайны Собора парижской Богоматери

На протяжении вот уже восьми веков Собор парижской Богоматери считается одним из самых главных религиозных и архитектурных символов Франции и, в частности, самого романтичного города на земле.

Инициатором строительства знаменитого собора, получившего название Норт-Дам де Пари, считается король Людовик VII, прозванный потомками Благочестивым и являвшийся весьма эксцентричным человеком.

На том самом месте, где сейчас высится знаменитое здание, пострадавшее в недавнем пожаре, накоплено множество негативной энергии, которую явно не удалось отмолить прихожанам за минувшие столетия...