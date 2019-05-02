Фитнес-модель назвала продукты, грозящие внешности женщин

Фитнес-модель, спортсменка Валерия Барченко назвала опасные для женской внешности продукты. Валерия Барченко советует женщинам, особенно после 45 лет, контролировать потребление соли, ограничить кофе.

По совету спортсменки, соль нужно сократить, чтобы не набрать лишний вес, так как она задерживает жидкость в организме. К соли рекомендуется относиться с осторожностью, чтобы не появились отеки под глазами. Барченко отметила, что кофе способен вымывать из организма кальций, поэтому лакомиться этим ароматным напитком нужно острожно - не более чашки в день.

Еще она советует вообще отказаться от такой еды, как фастфуд, чипсы, сухарики, майонез, колбаса, полуфабрикаты для быстрого приготовления. Барченко напомнила, что вредного, кроме соли: пищевые добавки, трансжиры, красители. Да еще и высококалорийные.

Валерия Барченко посоветовала женщинам 45+ сократить потребление картофеля и моркови, так как из овощей они самые калорийные, - сообщает портал "МедикФорум".

Не украсит даму и алкоголь. Спиртное непременно отразится на внешности: алкоголь приводит к сухости кожи, провоцирует появление морщин и купероза. Максимум - бокал сухого красного вина.