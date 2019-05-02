"ЧП в отрасли образования Краснодара", - сказал кубанский чиновник и уволил заведующую детсадом, унизившую малыша

В Краснодаре заведующая детского сада, заставившая ребенка опуститься на колени и целовать землю, будет уволена. "На колени встал… и землю целовать. Целуй землю. Та, которая тебя кормит и поит", - записаны слова заведующей на видео.

Директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов сообщил, что заведующая детсадом № 74, унизившая малыша, будет уволена по статье. Об этом говорится в сообщении в Инстаграм департамента. Чиновник оценил поступок заведующей как "ЧП в отрасли образования Краснодара". По его словам, департамент поддержит любые обвинения в адрес заведующей детсадом, поданные от родителей в правоохранительные органы.