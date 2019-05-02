Заповедные бренды получили заветные свидетельства!

Гости церемонии сразились в интеллектуальном поединке, получили приятные подарки – символ мудрости копилку сову, билеты в «Красноярский театр кукол» и наши фирменные кружки! По традиции команда организаторов исполнила гимн компании вместе с директором Яной Дойна и ведущей Алисой Кирко. Участники церемонии получили долгожданные патенты и свидетельства на товарные знаки, полакомились фуршетом, познакомились друг с другом и пообщались в непринужденной обстановке.

Обладателями зарегистрированных товарных знаков стали: ООО «Сиб-РСМК» товарный знак «Headway»; Бурмакин Cергей Николаевич патент на полезную модель «Метла телескопическая универсальная»; ИП Митин Вадим Геннадьевич товарный знак «Автотоп»; ООО «Авангард» товарный знак «ЯРКИЕ ОКНА»; ООО «Империя вкусов» товарный знак «КулинариЯ»; ООО АНО «Лаборатория по робототехнике «Инженеры будущего» товарный знак «ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО»; ИП Штыков Денис Владимирович товарный знак «КОДАС»; ООО «Комитет» товарный знак «Afrika»; ООО «Спарта Маркет» товарный знак «СПАРТА МАРКЕТ»; ООО «Колизей» товарный знак «КУЗНИЦА ЧЕМПИОНОВ»; ООО «Дивногорский завод рудничной автоматики» изобразительный товарный знак; ООО «Сибирская аккумуляторная компания» товарный знак «МИР АККУМУЛЯТОРОВ» и регистрация отчуждения исключительного права по договору; ИП Виноходов Константин Юрьевич товарный знак «Однако!».

О товарном знаке года 2019!

Важнейшему майскому событию для предпринимателей была отведена целая глава. А активно её заполнил красками и эмоциями – известный сибирский редактор газеты и журнала, член Правления Союза «Центрально-Сибирская Торгово-Промышленная палата» и РО «Союза журналистов России» Андрей Думанский. Он по славной уже традиции передал приветственные слова от президента Союза «ТПП» и председателя жюри конкурса Р.М. Шагеева, рассказал директорам фирм для чего и зачем необходимы фестивали бизнеса и почему Палата так активно поддерживает все начинания своих членов. Более подробно рассказал о Положении конкурса, этапах и текущих новостях. Естественно пригласил всех на гала-концерт 30 мая в Зал Торжеств Красноярской краевой филармонии (БКЗ).

На вечере своими эмоциями и знанием дела – о Всероссийском конкурсе «Товарный знак года 2019» поделились директора производственной компании «Слепкай» Иван Степанов и Данил Трофимчук. Они, приняв решение участвовать на подобной церемонии в «Усадьбе холл» 1 апреля, уже сегодня к концу апреля имеют более тысячи голосов в интернет-голосовании за их бренд… (подробности на сайте www.znakgoda.ru)

Иван Степанов, директор ООО «Слепкай»: «В прошлый раз услышав выступление члена Правления Союза «ЦС ТПП» Андрея Думанского, решили попробовать. Теперь понимаем, что для молодых организаций, новых брендов, важно как можно чаще светиться. Чтобы про твою продукцию знали, надо писать и рассказывать о ней. Мы кстати, с редакцией «Аргументы недели Енисей» выпустили специальную цветную газету, а также вступили в Союз «ЦС ТПП». Теперь мы не просто клиенты «Ярпатентъ», мы еще и титулованные участники большого фестиваля бренда».

Организатор события Яна Дойна: «Мы гордимся своими клиентами и еще раз поздравляем с этим замечательным событием, регистрацией интеллектуальной собственности! Было очень приятно отметить Международный день интеллектуальной собственности вместе с вами!

Выражаем отдельную благодарность партнерам, которые помогли организовать Торжественную церемонию! А именно: ведущей и певице Алисе Кирко, мобильному диджею Никите Сухову, кондитеру Ирине Маляевой, типографии «Город», ООО «Лого плюс», бару с настольными играми «TAVERNA» (ИП Решетов Андрей Олегович), кондитерскому объединению «ПЕКАРЁВО» (ООО «Садко+»), ООО «РЖАНКО ХЛЕБ», пиццерии «Cheez» (ИП Балеева Оксана Владимировна), сувенирной лавке «Сезам», студии шаров «24 Гнома», редактору еженедельника «Аргументы недели. Енисей» и журнала «Счастливая мама» Андрею Думанскому, за теплое гостеприимство кафе «Заповедное»!»