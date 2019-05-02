Появились подробности ДТП в Калужской области, 12-летняя девочка госпитализирована в реанимацию

Появились подробности ДТП в Калужской области, где на 94 километре федеральной автотрассы М-3 «Украина» в Боровском районе столкнулись автомобили «Тойота королла», «Шевроле», «Хонда» и «Тойота Ленд Крузер Прадо».

В результате ДТП пострадали девять человек. Госпитализированы водители автомобиля «Шевроле» и «Тойота ленд крузер» и пассажиры. Во внедорожнике находились семь пассажиров, среди которых шесть несовершеннолетних в возрасте от 1- 12 лет. Девочка 12 лет находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Сообщение о ДП спасателям поступило в 12 часов 49 минут. На месте автокатастрофы работали пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области, патруль ГИБДД и бригада медицинской помощи. Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 26 человек и 10 ед. техники, в том числе от МЧС 13 человек, 5 ед. техники.

По предварительным данным МВД, «Шевроле», двигаясь со стороны Москвы в сторону Брянска, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем Toyota Corolla. От удара автомобили развернуло на 180 градусов и они столкнулись еще с двумя автомобилями Land Cruiser Prado и Honda Civic

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП и личности пострадавших. Движение на трассе организовано по одной полосе. Движение затруднено из-за этой аварии.