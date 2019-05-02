Зачем Кремль объявил войну ворам в законе?

Кремль вдруг объявил войну лидерам организованных преступных группировок (ОПГ). Вору в законе теперь необязательно организовывать убийство или наркотрафик: до 15 лет лишения свободы можно получить, если суд докажет его«высшее положение в преступной иерархии».



В одной только Москве в первом полугодии 2018 г. установлено 1015 лидеров и активных участников организованных групп. Сколько их на самом деле, вряд ли скажут и сами воры.



Воры в законе неожиданно стали лакмусовой бумажкой, на которой стали проступать язвы силовиков. В 2018 г. шумно судили высокопоставленных офицеров Следственного комитета за взятку в миллион долларов, которую вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) заплатил за освобождение своего подельника.



В ворах увидели аллерген, от которого по всему телу системы идут прыщи. Ну не может

товарищ генерал с жалованьем в полмиллиона устоять перед сумкой с деньгами, которую принёс трижды судимый авторитет. В такой ситуации проще запретить авторитета, чем перевоспитать генерала. А пустить всё на самотёк нельзя: иначе народ ещё больше озвереет, а в системе усилится разложение. И она может не защитить в решающий момент.



Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".



