«Нацпроекты» ведут в тупик?

Так, заведующий кафедрой экономической теории и политики РАНХиГС при Президенте РФ, академик РАН Абел Аганбегян, выступая на сессии Вольного Экономического общества России, заявил, что главной цели «преодолеть стагнацию и снижение жизненного уровня, возобновить значимый (хотя бы по 4-5% в год) социально-экономический рост» можно только вкладывая в «человека».

«Нам нужен переход к форсированному по 10% росту инвестиций в основной капитал и вложений в человеческий капитал, предоставление инвестиционных кредитов для этого под 3-5% годовых, введение сильных стимулов (налоговые паузы при технологическом обновлении, проектное финансирование при инвестиционном кредитовании и др.) для инвестиций и экономического роста», - считает Аганбегян.

По его подсчетам, «для восстановления экономического роста нужно 2 триллиона инвестиций в основной капитал и 1,5 триллиона – в человеческий капитал в год. Деньги эти следует направить на технологическое обновление действующего производства, чтобы за 10-15 лет перевести хозяйство на новую технологическую базу, на рост мощностей в высокотехнологических отраслях – в первую очередь, в электронике и фармацевтике, и на жилищное строительство – это сферы дадут толчок экономическому росту».

«Технологический прорыв и бедность – вещи взаимоисключающие. Поэтому первым и важнейшим нацпроектом должен был стать проект борьбы с бедностью. Но цель такая есть, а проекта нет», - заявил «АН» заведующий лабораторией «Проблем уровня и качества жизни населения» Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, профессор Вячеслав Бобков.

Также, по его словам, «в цели не вынесена острейшая проблема – снижение социального неравенства. Нужно увеличивать средний класс, к которому в России по нашим оценкам отнесены всего 23% населения, только так можно сократить разрыв между бедными и богатыми».

По мнению профессора Вячеслава Бобкова, именно из-за подобных нестыковок и существует противоречие между подлинными национальными целями и придуманными национальными проектами.