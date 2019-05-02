Эксперты рассказали, в каком городе России больше всего несчастных людей

Эксперты составили список российских городов, жители которых чувствуют себя наиболее несчастными. Авторы проанализировали мнения людей из 78 городов страны, население которых превышает 250 тысяч человек.

Исследователи из Финансового университета при правительстве РФ рассказали, что самые счастливые люди живут во Владивостоке (87%), Томске (86%) и Липецке (85%). При этом больше всего недовольных своей жизнью россиян можно встретить во Владикавказе, Воронеже и Хабаровске. В Москве количество людей, которым нравится своя жизнь, составляет 82%, сообщает ТАСС.

«Исследование показало, что доля россиян, полностью или в основном довольных жизнью, заметно снизилась в первом квартале 2019 года. В марте 2019 года она упала до 73%. Среди руководителей предприятий и владельцев бизнеса доля довольных жизнью снизилась до 81%, среди наиболее состоятельных россиян она осталась на прежнем уровне - около 100%», - уточнили авторы исследования.