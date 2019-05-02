Почему Чубайс может спасть спокойно?

После ареста министра открытого правительства Михаила Абызова – давнего соратника Анатолия Чубайса, многие подумали, что, наконец, рука правосудия дотянулась и до всероссийского аллергена. Однако никто за ним так и не пришёл.



Помните, если министр что-то неправильно докладывал президенту Ельцину, то мог перестать быть министром прямо на этом месте.У Путина – нет, Путин привык к людям, он за 20 лет вообще никого в отставку не отправил. Они переходят с одной должности на другую. Возможно, Путин чувствует свой долг перед Чубайсом. Когда Путин и Собчак проиграли 1996 году выборы в Петербурге, то первым работодателем Путина в Москве был глава администрации президента Ельцина Анатолий Чубайс. Возможно, Путин считает себя ему обязанным, считает обязанным и Ельцину, и ельцинскому окружению за то, что они привели его во власть.



Так что Чубайс действительно может спать спокойно. Он, скорее всего, поднаторевший в пиаре неудачник, считает российский дипломат, политолог и историк, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай ПЛАТОШКИН. Почему-то за Чубайсом закрепилась такая репутация, что он, может, и антинародный, но какой-то эффективный. Но чего он сделал в жизни? Где его достижения? Хоть открыл бы ларёк с шаурмой, продал бы несколько пирожков. Его самокат за 9 тысяч евро, который он демонстрировал Путину, – это за наши деньги. Ему дают деньги из бюджета, он на них делает какие-то проекты, прогорает. Ну и что? Убытки относят на федеральный бюджет. И с него как с гуся вода.



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