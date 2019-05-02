В Москву придут продолжительные дожди и грозы

В столицу вместе с последним месяцем весны пришли дожди и грозы, которые будут длиться практически всю следующую неделю. При этом к концу недели воздух в Москве заметно прогреется.

До конца недели температура продержится в районе отметки +10 - +13 °С, но к концу недели потепление принесёт с собой +22 °С. Также в первую неделю мая жителям Москвы и Подмосковья стоит ожидать сильных гроз и дождей, передаёт "Свободная пресса".

В ближайшие 10 дней синоптики прогнозируют до 30 миллиметров осадков, треть которых придётся на следующую пятницу. Такая погода объясняется борьбой двух циклонов. При этом воздух к середине месяца прогреется до +20 °С - +22 °С днём и +7 - +10 °С ночью.