Бездельничать можно с пользой

Эксперты рассказали, почему безделье может стать полезным для здоровья и как можно целенаправленно ничего не делать, чтобы получить от этого максимальную пользу. Учёные пришли к выводу, что время, поведённое без забот и хлопот, делает людей креативнее.

Эксперты заявили, что современный темп жизни и постоянные стрессы мешают развитию креативности, передаёт «Известия». По словам специалистов, чтобы найти свою «музу», нужно остановиться и позволить себе не заниматься ничем. «Пусть разум ищет свою собственную стимуляцию. Именно когда вы предаетесь мечтаниям и позволяете себе витать в облаках, у вас больше шансов прийти к креативности», - считает психолог Сэнди Манн.

Как ни удивительно, но безделье может улучшить и производительность. «Если наша энергия полностью растрачена, производительность не будет высокой, потому что у нас нет горючего для продуктивной работы», - говорят специалисты. При этом они отмечают, что для ничегонеделания лучше выбирать время, когда организм оказывается наименее продуктивен.