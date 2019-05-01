Открывая шкаф со скелетами, сначала все же лучше постучать

Любовь – одна из самых популярных тем современности. О ней сказано так много, что пресытившегося «сладкой» материей читателя уже ничем не удивишь. Но вдруг «на сцене» внезапно появляется книга известного журналиста Надежды Дягилевой «Дневник на двоих», которая идет вразрез с известными «нормами» так называемых женских романов. Так что читать лучше не в дороге: увлекшись, можно невзначай «вписаться» не в ту дверь.

Центром романа Надежды Дягилевой «Дневник на двоих» выступают отношения между мужчиной и женщиной, которые, увы, во все времена были штукой сложной и неоднозначной. То ли дело здесь в женщине, не желающей становиться хозяйственной и услужливой, то ли в мужчине, который не в состоянии «дойти» своим умом, что пора бы уж и до ЗАГСа прогуляться да перестать «гудеть» с друзьями по ночам... Как много останавливает пару на пути к созданию семьи, в которой главенствующую роль все же займут не ругань с упреками, а взаимные любовь и уважение.

Главные герои книги – пара, которая на первый взгляд кажется несколько «картинной»: Кирилл хорош собой, вынослив и богат, Александра – мудрая, сексуальная и домовитая. И вроде все прекрасно: муж является надежной опорой и не поддается дурному влиянию товарищей, похаживающим в баньке «налево», жена же вполне справляется со статусом «идеальной». И вот «выплывает» первая проблема: отсутствие румяных и здоровых малышей, которые ну никак не хотят появляться в этой семье. Семь лет брака пролетели как миг: молодые уже и для себя пожить успели, и детишек друзей окрестить, и усиленные старания приложить, «растягивая» медовый месяц.

Вот с этого момента и начинается «хождение по мукам», в которое вовлекаются абсолютно все персонажи этой истории. Как быть, если вся твоя жизнь – ложь? Преподносить себя в семье как совершенство, в общем-то, несложно, особенно если ты привыкла «играть на публику», подменяя истинные чувства теми, которые от тебя ждут. Но при этом твоя действительность пропитана недомолвками, страхом и ненавистью к себе словно тягучим липким ядом.

«Изюминкой» повествования является зеркальное отражение мыслей главных героев: оба в один прекрасный день решили доверять свои мысли разным дневникам, а потом, лет через 10, вместе посмеяться над ними. Но забавно было только поначалу. Скелеты, вылетающие из шкафов поминутно, «сваливают» читателя с ног, не давая возможности даже прийти в себя. Ты критикуешь, страдаешь, оправдываешь, восторгаешься – к этому списку можно добавить бесконечное множество эпитетов. Каждый найдет в поступках и мотивах героев что-то свое: близкое «по духу» или отторгаемое и пугающее. Воистину цитата, «вырванная» из Сашкиного дневника, «Душа человека – это арена, на которой постоянно сражаются две силы – добра и зла» является девизом этого произведения.

Пристальнее «вглядываясь» в фабулу и немного передохнув от очередного эмоционального всплеска, можно рассмотреть причину всех человеческих бед, которая скрыта в далеком прошлом. Черствость или безразличие родителей, «глухое» одиночество и непонимание, страстная и во многом бездумная любовь, которая исчезает подобно вспышке, а тебе потом жить с этими «призраками юности». Разные судьбы, разное видение одной и той же ситуации «бросают» читателя, словно мячик, от Кира к Сашке и обратно. Откровенные, порой позорные мысли, обнаруживающие «душевную наготу» без «медового книжного лоска», делают невозможным принять чью-либо сторону. Так что и любить, и ненавидеть главных героев придется попеременно.

Такой привычный и понятный язык книги, на котором и должны в жизни разговаривать «нормальные» люди, помогает читателю «зрить в корень», самостоятельно распутывая затянувшийся «узел» сюжета.

Спорные и «острые» вопросы, поднятые в «Дневнике на двоих», демонстрация жизни «как есть», иллюстрация отвратительных черт характера, проскальзывающих у каждого живого существа, выдают в авторе тонкого психолога. Как знать, подобная история вполне могла произойти «на задворках» какого-нибудь российского города, в ничем не примечательной квартирке, уж больно реалистичное и знакомое вышло содержание...