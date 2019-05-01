Рихард Зорге: гарем Рамзая

Рихард Зорге. Советский разведчик времен Второй мировой. Резидент советской разведки в Японии. Агентурный псевдоним - Рамзай. Герой Советского Союза. Ученый и экономист. Муж и не примерный семьянин.

На американцев, изучавших архивы японских спецслужб, досье Зорге произвело поистине неизгладимое впечатление. В частности, все, что касалось его интимной жизни. Любвеобильность Рамзая буквально потрясла их.

Зорге был крайне далек от соблюдения кодекса разведчика: мало того, что пил не просыхая, так еще и был сексуально одержимым. Красный фонарь перед входом в его дом горел часто, и порой - по нескольку часов...