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Рихард Зорге: гарем Рамзая

1 мая 2019, 20:36 [ «Аргументы Недели» ]

Рихард Зорге: гарем Рамзая

Рихард Зорге. Советский разведчик времен Второй мировой. Резидент советской разведки в Японии. Агентурный псевдоним - Рамзай. Герой Советского Союза. Ученый и экономист. Муж и не примерный семьянин.

На американцев, изучавших архивы японских спецслужб, досье Зорге произвело поистине неизгладимое  впечатление. В частности, все, что касалось его интимной жизни. Любвеобильность Рамзая буквально потрясла их.

Зорге был крайне далек от соблюдения кодекса разведчика: мало того, что пил не просыхая, так еще и был сексуально одержимым. Красный фонарь перед входом в его дом горел часто, и порой - по нескольку часов...

                        Подробности читайте в материале "Спид-Инфо"

 

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