Путин подписал закон об ипотечных каникулах

В среду, 1 мая, президент РФ Владимир Путин подписал закон федеральный закон об ипотечных каникулах, который будет распространяться на новые и действующие ипотечные кредиты. Официальный документ опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что документ распространяется на кредиты, которые взяты в валюте и в рублях, - сообщили РИА Новости.

Согласно закону, каникулы могут взять заёмщики на полгода, чьи кредиты не превышают 15 миллионов рублей. При этом клиент банка не рискует потерять квартиру и получить повышенные штрафы. Каникулы можно взять по причине сложных жизненных обстоятельств, в том числе увольнение с работы, или снижение дохода.

Закон вступит в силу через три месяца со дня подписания документа.