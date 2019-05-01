Конкурс красоты или соревнование страшилок?

Конкурс красоты. Первым в истории конкурсом считается состязание трех древнегреческих богинь - Геры, Афины и Афродиты. В наши дни в соревнованиях за звание самой красивой участвуют значительно больше людей.

Значительно увеличилось и количество интриг вокруг этого волнующего мероприятия. Где-то говорят о купленных местах, где-то рассуждают об обмане, а где-то - силятся найти хоть что-то прекрасное в неожиданной победительнице.

Громкие скандалы отныне сопровождают чуть ли не каждое соревнование юных и не очень прелестниц. Яркими тому примерами стали Алина Санько, завоевавшая титул "Мисс Вселенная" и Оксана Золотова, жена священника...