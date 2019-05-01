Российский депутат украл невесту в Ингушетии

В среду, 1 мая, депутат Народного собрания Ингушетии похитил девушку, чтобы жениться на ней. По данным источника, инцидент произошёл в Малгобекском районе Республики.

"Умыкание женщины произошло в Малгобекском районе Ингушетии. Украв женщину, депутат республики решил на ней жениться. По предварительной информации, похищенная ранее занимала должность главного врача Малгобекской центральной районной больницы", - цитирует источник "Интерфакс".

Отмечается, что ситуация урегулирована старейшинами Ингушетии. По словам источника, принято решение сыграть свадьбу 5 мая.

Происшествие вызвало возмущение общественности в регионе, потому что депутаты парламента не раз выступали за ужесточение наказания за кражу невест и отказ от древнейшего обычая.