Синоптики сегодня сообщили, что в грядущий четверг, 2 мая, в Москве ожидается рекордное падение атмосферного давления. Метеорологи подчеркивают, что погодные условия в столице резко меняются.

Согласно последней информации специалистов, обширный антициклон в настоящий момент стремительно смещается на юго-восток, а на его место приходит атлантический циклон.