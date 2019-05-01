Что делать, если укусил клещ?

В сезон дачных вылазок и пикников любителям леса и природы стоит быть весьма осторожными. Ведь иксодовые клещи в это время года особенно активны. Пик активности паразитов приходится на май-август.

Иксодовые в «народе» имеют пугающее название «энцефалитные», т.е. клещи, которые переносят энцефалит. Те самые иксодовые клещи встречаются даже в Арктике и Антарктике, паразитируя на пингвинах и арктических пернатых. Некоторые виды являются переносчиками опасных инфекций – энцефалита, боррелиоза и целого букета других, не менее опасных, инфекций. Исследования показали, что даже один клещ может нести в себе возбудителей сразу нескольких болезней.

Клещи в основном кусают человека в местах с наиболее мягкими тканями кожи: место за ушами, шея, внутренние стороны локтей, под мышками, живот, пах, внутренние стороны голеней, под коленями. Укус клеща практически незаметен: насекомое вводит в ранку обезболивающее вещество, именно поэтому, как правило, обнаруживается клещ не сразу. В кровь жертвы вирус клещевого энцефалита проникает в первые минуты после укуса клеща, бактерии – также достаточно быстро. Что же делать, если все-таки «повезло» подцепить клеща?

Специалисты советуют первым делом удалить этого кровопийцу, и сделать это желательно в течении получаса. Убрать клеща можно как в медпункте, травмпункте, так и в домашних условиях. Чтобы удалить клеща дома, лучше воспользоваться специальными приспособлениями, которые можно найти в аптеках: клещевые отвёртки, ручки-лассо, специальный пинцет. Если ничего подобного под рукой не оказалось, специалисты советуют взять прочную нитку, аккуратно обвязать её вокруг хоботка паразита, скрутить концы нити и потягивать их вверх. Вращательными движениями удалите клеща и обработайте ранку антисептиком. Это можно сделать при помощи 5%-ного йода, 70%-ного спирта или одеколона или же протрите пораженный участок зеленкой или перекисью водорода. Важно: кровососа нужно именно выкручивать, а не вырывать, иначе в месте укуса может остаться его хоботок. Нельзя мазать клеща маслом и едкими жидкостями – это только повышает возможный риск передачи инфекции! Если все же вы не смогли извлечь клеща целиком, и в ранке остался его хоботок, залейте его йодом и оставьте до высыхания.

Чтобы узнать, чем успел наградить вас клещ, рекомендуется отвезти его на исследование в лабораторию. Желательно доставить клеща живым, но, если лаборатория проводит диагностику методом ПЦР, сохранять жизнь кровопийце необязательно. Если вдруг выяснится, что клещ инфицирован, незамедлительно обратитесь к врачу-инфекционисту для назначения профилактических мероприятий. В случае, если ваш клещ — переносчик возбудителей бактериальных инфекций, врач может назначить курс антибиотиков.



Если же лабораторное исследование паразита обнаружит вирус клещевого энцефалита, а пострадавший не вакцинирован от этого заболевания, то в течение не более 4 суток с момента укуса) проводится экстренная серопрофилактика: вводится противоклещевой иммуноглобулин.

Специалисты рекомендуют через месяц сдать анализ крови на наличие антител к возбудителям клещевых инфекций методом ИФА или иммуночипа.



Правильно предохраняйтесь от «поцелуя» клеща! При походе в лес выбирайте закрытую одежду светлых тонов, на которой будет проще заметить кровососа. Полностью закройте все участки тела. Верхняя куртка или рубаха должны быть плотно заправлены в штаны под резинку или ремень. Манжеты штанин желательно заправить в носки. На голову накиньте капюшон. Одежду и более открытые зоны тела обработайте средством, отпугивающим клещей.

Удачных вам лесных прогулок.