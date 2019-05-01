Президент России подписал закон о повышении пенсий ветеранам войны

Президент РФ Владимир Путин в среду, 1 мая, подписал закон, меняющий систему расчета доплат к пенсиям ветеранам ВОВ, что даст возможность увеличить их пенсии в среднем на 9,5 тыс. руб. в месяц.

Уточняется, что увеличения пенсий фронтовикам, которые принимали участие в боевых действиях в составе действующей армии, лицам, которые имеют медаль "За оборону Ленинграда", а также инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период ВОВ, удастся добиться благодаря отмене действующего в настоящий момент ограничения размера денежного довольствия.