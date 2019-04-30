Специалист: Раскрыт секрет хорошего мяса

Правильное приготовление шашлыка обсуждали специалисты Минздрава. Диетолог Виктор Тутельян сказал, что для шашлыка лучшего всего выбирать нежирные сорта мяса. Также он отметил, что оно должно быть вымочено в маринаде, а потом тщательно прожарено. Об этом пишет RT.

"Что касается мяса, то вкусовые предпочтения жителей России абсолютно разные, не стоит ограничиваться бараниной: есть курица, говядина, телятина, свинина", — сказал он.

Самое же главное в шашлыке — это качество и свежесть самого мяса, добавил эксперт. При приготовлении шашлыков Мальцев призывал соблюдать элементарные санитарные правила, передает НСН.