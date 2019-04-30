В бедности Новороссийска виновата «Транснефть»?

9 мая по всей стране люди понесут цветы к мемориалам, которые посвящены бессмертному подвигу нашего народа. Эту память о бесценном вкладе передают из поколения в поколения. А вот помнят ли власти Новороссийска о своём же мемориале «Малая Земля» и почему один из главных монументов страны далеко не в лучшем состоянии? Неужели у города, в котором находится один из крупнейших портов страны, нет на это денег? Или же всё запутаннее и дело в «Транснефти», которая владеет портом, но прячет деньги от бюджета?

Напомним, что памятник установлен на берегу Цемесской бухты в том месте, где в ночь на 4 февраля 1943 года высадился отряд десантников под командованием майора Цезаря Куникова. Под огнём противника они смогли захватить плацдарм, который был стратегически важен для советских войск. Вскоре там высадились 17 тысяч наших солдат и офицеров, которые в течение 255 дней вели оборону небольшого участка этой земли (буквально 8 на 6 км). Именно отсюда началось контрнаступление советских войск, и 16 сентября 1943 года Новороссийск был освобождён от фашистов.

Так, сегодня там из-под плит торчат сорняки, стоят ржавые фонарные столбы, а вокруг мемориала развели стройку и помойку. Почему Новороссийск не приведёт его в порядок, и не поддерживает мемориал в превосходном состоянии год за годом?

Нет денег? Но как же? Ведь Новороссийск - один из крупнейших в России портов, который, вместе с сопутствующими предприятиями, должен нести в бюджет региона приличные суммы. Согласно официальному отчёту мэра Новороссийска, 92 самых больших предприятия города зарабатывают порядка 140 млрд рублей. К слову, это три четверти от доходов крупнейших предприятий всего Краснодарского края. Казалось бы, бюджет города должен быть хотя бы как-то сопоставим с тем же портом пяти морей – Москвой. Однако всё не так. Цифры говорят, что бюджет Новороссийска всего 6,2 млрд рублей. Это где-то 22,5 тыс. руб. на одного жителя. Для сравнения, в столице168 тыс., а в Санкт-Петербурге 103 тыс. руб.

Сегодня крупнейшее предприятие города – Новороссийский морской торговый порт (НМТП). В год он получает чистую прибыль в размере 20,9 млрд рублей и обеспечивает рабочими местами 7 тыс. горожан. Несложно посчитать, что это в три с лишним раза больше чем бюджет Новороссийска. Обычно градообразующие предприятия несут социальную ответственность, на деле помогают городу и поддерживают различные муниципальные проекты. Здесь же руководство НМТП воспринимает социальные обязанности лишь как надоедливую мороку. В соцпроектах участвуют чисто формально – лишь бы отметиться, что что-то сделали. Так, открыли памятник портовикам и провели праздник для детей. Вот и вся социальная ответственность.

Сегодня контрольный пакет акций НМТП принадлежит ПАО «Транснефть» (сделка была одобрена ФАС в марте 2018-го). В последнее время её часто упрекают в не самом адекватном расходовании денег на покупку башни «Эволюция» в Москва-сити, непомерных аппетитах относительно тарифов на прокачку нефти, а также в излишней тяге к роскоши её менеджеров. Большие сомнения в адекватности менеджмента вызывает и нашумевшая история с порченной нефтью в трубопроводе «Дружба». В соцсетях появилась версия, что Транснефть собственноручно вбухала в трубу 20 тонн дихлорэтана, которым чистят трубы и ёмкости для хранения нефти, просто решила почистить емкости от парафина и не промыла затем водой, благодаря чему агрессивная добавка смешалась с нефтью и испортила всю партию. Чтобы спасти лицо, трубопроводная компания докладывает сейчас президенту о «сознательной диверсии» и даже указывает на диверсанта - частную компанию «СамараТрансНефть-терминал». Однако, судя по всему, никакого касательства к вбросу порченной нефти предприятие не имеет: у него просто нет врезки. То есть разрешение уже есть, а врезки ещё нет.

Инициируя расследование, которое вроде как должно с неизбежностью выявить виноватого, «Транснефть» может повторить известный анекдот про советского прокурора: «главное в процессе расследования - не выйти на самого себя».

Атмосфера пира во время чумы и тотальной безответственности свойственна не только Транснефти, но и Новороссийскому порту, который она давно уже воспринимает как своё ленное владение. Доходы от порта, которые и не снились Новороссийску, по словам большинства наблюдателей, оседают в карманах руководства госкорпорации, потому как крупнейшие подряды «Транснефть» отдаёт «своим» фирмам. Именно поэтому городу ничего не достаётся, а деньги уходят в чьи-то кипрские офшоры с молчаливого согласия трубопроводной компании.

Эти фокусы с доходами связывают с генеральным директором НМТП. Ещё 25 декабря 2017 года собрание акционеров НМТП досрочно прекратило полномочия прежнего гендиректора Султана Батова и назначило на эту должность Сергея Киреева. Новый менеджер без труда придумал, как уводить приличные суммы в тень. Для этого, по информации СМИ, Киреев через подконтрольные ему фирмы монополизировал бункеровку судов (заправку их топливом и моторными маслами).

Вообще личность Киреева весьма типична для постсоветской России. В 90-е годы он учился на факультете физической культуры, а как все прекрасно помнят, люди спорта в ту эпоху особо ценились в преступных кругах. Так, Киреев в своё время был близок к криминальному авторитету Ю. Эспиряну, который торговал нефтепродуктами и занимался бункерными операциями.

Есть версия, что именно эта связь повлияла на то, что ещё в 1994 году Сергей Киреев вошёл в компанию «Евразия-Бункер». Её создал тогдашний топ-менеджер новороссийского порта, чтобы через кипрский офшор отмывать доходы от бункеровки судов.

Позже Эспиряна убивают. Но сама компания продолжает существовать и по сей день. По некоторым данным она на 100% принадлежит Кирееву. Так что можно предположить, что «Евразия-Бункер» служит всё для тех же целей, что и раньше. Тем более, теперь, когда у Сергея Киреева куда больший плацдарм.

Новые карьерные возможности у нынешнего гендиректора НМТП появились в 2007 году, когда произошла смена руководства в «Транснефти». В это время Киреев познакомился с первым вице-президентом компании Михаилом Арустамовым, а впоследствии добился того, чтобы госкорпорация создала дочернюю компанию «Транснефть-Сервис». Новая организация получила эксклюзивное право бункеровки в нефтегавани «Шесхарсис». Возглавил «Транснефть-Сервис» сам Киреев. Таким нехитрым образом, он фактически выбил себе монополию на бункеровку в новороссийском порту.

Дальше схема была такой. «Транснефть-Сервис» покупала у заводов топливо, везла его в порт и бункеровала им все суда в порту «Шесхарсис». Товар «очищался» от НДС, доводился до экспортной кондиции и продавался компаниям самого же Киреева, которые держали «клиентске базы» на Кипре. А они уже продавали бункер иностранным судовладельцам. Такая схема, по оценочным данным позволяла оседать 100-115 долларам в офшоре с каждой тонны неучтённого бункера.

Знали ли об этом в «Транснефти»? Скорее всего, да. Ведь Киреев был назначен на должность именно с подачи Арустамова. Более того, в своё время по протекции первого вице-президента госкорпорации он становится гендиректором «Транснефть-Терминал». За это кресло, по слухам, он заплатил Арустамову 5 млн долларов. Теперь, после усиления позицией этой группы в НМТП Кирееву поручено замкнуть на себя весь бизнес по экспедированию и бункеровке в портах Новороссийска, Приморска и Козьмино.

К чему это уже привело? Во-первых, операционные расходы компании выросли на 11%. А во-вторых, чистая прибыль НМТП составили 264,3 млн долларов, упав аж на 43,6%! Обычно после таких «успехов» следуют организационные выводы. Если, конечно, цель компании повышать прибыльность. А не наоборот – утаивать доходы от государства и играть втёмную.

Любопытно, что ещё в 2013 году аналитики ВТБ отмечали, что государство не хотело продавать свою долю «Транснефти». По их мнению, предприятие должно было стать менее прибыльным, если бы стало действовать только в интересах мажоритарного владельца НМТП. В итоге так и получилось.

А кто пострадал? В первую очередь город Новороссийск, на который самой «Транснефти» похоже наплевать. Госкорпорация даже перекрыла дорогу своим блокпостом и никого не пускает на главную смотровую площадку города. Горожане и туристы, якобы, могут помешать перекачке нефти, ведь дорога ведёт, в том числе и к объектам «Транснефти».

Также не стоит забывать, что налоги с доходов НМТП могли бы идти в городской бюджет Новороссийска, которому сегодня деньги очень нужны. Проблем хватает. От состояния мемориального комплекса, до общественного транспорта (парк устарел, многие линии закрываются из-за нерентабельности) и благоустройства города в целом. Впрочем, несмотря на то, что «Транснефть» зовётся госкорпорацией, с каждым годом она, похоже, всё больше и больше отрывается от государства и его проблем.