Чёрная Арктика

На состоявшемся недавно Международном Арктическом форуме "Арктика – территория диалога" много, долго и с удовольствием говорили о том, какие все мы молодцы, как любим природу – мать нашу, особенно природу арктическую, и грудью встанем на ее защиту. Однако чуть ли не сразу после окончания арктических посиделок стало известно, что несколько лет подряд «Арктическая горная компания» лучшего друга наших министров миллиардера Дмитрия Босова незаконно добывала антрацит на Таймыре.

Арктика - это товар или достояние?

Как следует из материалов уголовного дела, копии которых опубликовал один из телеграмм-каналов, «Арктическая горная компания», которая принадлежит Дмитрию Босову, наняла для грязных работ (добычи арктического антрацита открытым способом) несколько подрядных организаций. А те с конца 2014 года и до мая 2017-го добыли более 300 тысяч тонн угля, продали его за 70 млн. рублей другой компании. А та под видом крупных проб отправила арктический уголек за границу.

Как говорят серьезные источники, «крышевал» этот бизнес ныне сидящий в «Лефортово» министр открытого правительства г-н Абызов. Мол, информация была давно, но реализовать ее сотрудники ФСБ смогли только после «приземления» министра.

Вообще-то Босов планировал добывать на Таймыре ежегодно до 30 млн тонн «арктического карбона». И сплавлять его по Северному морскому пути, увеличив его товаропоток до 80 млн. тонн. к 2024 году, как и велел президент Владимир Путин. Однако, опрошенные «Аргументами недели» ведущие геологи страны сомневаются в таких запасах «золотого» таймырского антрацита. И говорят о максимальной годовой добыче в 1-1,2 млн. тонн. Видимо, сомневается и сам Босов, по версии следствия, организовавший «черные карьеры». Между тем, официальная добыча на Малолемберовском месторождении, лицензия на которое принадлежит АГК, должна начаться только в текущем 2019 году.

Чем бы ни была вызвана информационная атака на Дмитрия Босова: его дружбой с опальным Абызовым (и не только!) или даже письмом президенту Путину, в котором он попросил предоставить своему «Сибантрациту» приоритетный доступ к БАМу и Транссибу на 25 лет в обмен на инвестиции в строительство 2-го Северомуйского тоннеля, факт незаконной добычи остается. Плюс все сопутствующие «прелести»: экологический ущерб, который никто не собирается устранять, низкие зарплаты рабочим-горнякам, неуплата налогов и социальных сборов и прочая, прочая, прочая.

Олигархи в большинстве своем не воспринимают Россию как свою страну, они бульдозером едут по живому, уверенные, что всегда смогут свалить в солнечную Италию, или дождливый Лондон, проживать «уведённое». Оставляют после себя пустыню, разруху и мерзость запустения. А верховная власть раз за разом наступает на грабли, поощряя милостями и законами супербогатых мерзавцев, закрывая глаза на «шалости», забалтывая внутренние проблемы риторикой о былом и грядущем величии и кольце врагов…

Самое противное, что когда придет время честных людей, внезапно выяснится, что «король-то голый», от державы остались рожки да ножки, и вообще «всё уже украдено до нас». Ведь пример с Босовым не исключение, а, увы, правило…