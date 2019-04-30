Цифровой сервис SBORBOX поможет челябинцам собирать отходы раздельно

Уже первого мая в Челябинске начнут тестовое внедрение сервиса SBORBOX. С помощью этого цифрового решения будет обеспечиваться раздельный сбор отходов (РСО) гражданами и последующая сдача вторичного сырья на переработку. Инициатива запуска сервиса в городе принадлежит руководству УК «НИКС» и компании «МИУ», которые, тем самым, отреагировали на многочисленные просьбы со стороны местных жителей.

Уточняется, что первыми сервис SBORBOX опробуют люди, проживающие в жилом комплексе «Ярославский» на улице Толбухина (эти дома эксплуатирует УК «НИКС»). Компания «МИУ» займется решением задач логистики вторсырья. Участники проекта планируют в перспективе распространить его на весь Челябинск.

Напомним, что сервис SBORBOX ранее (осенью 2018 года) запустили в Москве. Применяя его, жители мегаполиса сдали на переработку свыше 250 тонн вторичного сырья. Разработчиком цифрового решения является отечественная IT-компания «ВейстГрупп».