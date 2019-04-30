Откуда берутся наездницы?

В конном спорте женщин на сегодняшний день ничуть не меньше, нежели мужчин. Это красиво, это модно, это стильно, и, что немаловажно, доступно. Какие еще причины заставляют женщину стать наездницей?

Мужчины, как правило, ценят в лошади силу, мощь и быстроту езды. Женщины же, как особы более романтичные, тянутся к этому животному как к воплощению некой красоты, совершенства, гармонии.

А еще есть мнение, что в седле дамы нередко испытывают возбуждение. Но не проникнувшись духом соревнования, а другого плана - интимного. Данный факт даже могут подтвердить гинекологи...