Арктика - это товар или достояние?

Недавно в Санкт-Петербурге прошёл международный Арктический форум. В нём приняли участие представители 51 страны. В чём проявился столь активный интерес мировой буржуазии к российской Арктике? Думаю, что в нашем предложении вкладывать их инвестиции в освоение Арктики. При переводе на более понятный народу язык для меня это предложение означает открытие аукциона по продаже богатств нашей Арктики. Для тех, кто не согласен с моим мнением, напомню некоторые факты.

Так, 15 сентября 2010 года тогдашний президент РФ Медведев буквально подарил Норвегии 90 тысяч квадратных километров акватории Баренцево моря. Конечно с шельфом, богатом нефтью и газом. Кроме того, на тот момент наши рыбаки вылавливали на этом участке около 60 процентов всей рыбы Баренцева моря. В результате этого подарка граница Норвегии (члена НАТО) продвинулась на Восток поближе к нашим базам военно-морского флота.

Вот уж парадокс: мы возмущаемся приближением НАТО к нашим границам, а сами придвинули их границу поближе к нашим стратегическим объектам. Кроме того, перенос этой границы Норвегии на Восток не только у побережья, но и далеко севернее привело к возможной потере наших прав на пользование ещё 240 тыс. кв. километров акватории океана в районе острова Шпицбергена. И несмотря на всё это, наша Государственная Дума 5 октября 2011 года ратифицировала этот подарочный акт. За это проголосовало 311 депутатов и только 57 депутатов проголосовали «против». Мы много говорим о возвращении Крыма в родную гавань. Для нас очень важно, но при этом, думаю, преступно замалчивать потерю Россией богатейшей акватории, более чем в 3 раза превышающей площадь Крыма. (И это без учёта потери права на ещё 9 Крымов в районе острова Шпицберген). За выход из состава Украины крымчане проводили референдумы и не один раз. А тут наши власти уступили Норвегии такой большой кусок России даже без уведомления народа.

И это не единственный факт разбазаривания территорий России. В 1990 году Горбачёв и Шеварднадзе сделали аналогичный подарок Соединённым Штатам. Они тоже передали им безвозмездно акваторию Берингова моря площадью около двух Крымов. А с учётом исключительных экономических зон Россия потеряла площадь около четверти Аляски. И так же с шельфом, богатым запасами нефти и газа, а также всеми дарами морепродуктов. С 1867 года россияне обсуждают вопрос законности продажи Аляски. Некоторые даже мечтают о её возврате. А тут, совсем недавно, даже не продали, а просто подарили, и никого это не беспокоит. Почему? Может россияне стали столь безразличны к судьбе своей Родины, или это просто умение нынешней власти так манипулировать сознанием народа? Мне, конечно, могут возразить, что это были руководители СССР, а российские власти тут ни при чём. Но депутаты Верховного Совета СССР отказались ратифицировать этот преступный договор. Таким образом, договор о передачи куска Берингова моря, подписанный Шеварднадзе, не вступил в законную силу. Однако, военные корабли и рыболовный флот США заполнил это пространство и наши суда не пропускают в эту зону. То есть, по факту, США просто аннексировали у России часть Берингова моря площадью около двух Крымов, но никто в мире, и даже власти России, не поднимают никакого шума, какой поднят относительно одного Крыма. Никто не кричит о недопущении изменений границ государств после второй Моровой войны. Или об этом факте ничего не известно нашим министрам и депутатам?

Буду считать, что теперь они узнали об этом и начнут активно возвращать незаконно аннексированную Соединёнными Штатами акваторию Берингова моря вместе с её богатым газом и нефтью шельфом. Или США всё же рассчитались за это с нужными людьми? С 1990 года прошло всего 27 лет, а наши власти почему-то стараются уже забыть об этом. Им не жалко потерять кусок России и приблизить к нам военную мощь НАТО. А ведь именно на этом примере наш МИД может пояснить всему миру, что такое настоящая аннексия. Это незаконное, без всяких оснований, наглое занятие чужих территорий, а не уход крымчан из состава Украины, не пожелавших жить по бандеровским законам. И ушли они, естественно, со своей территорией.

Зато США, в отличие от нас, ничего не забыли и начинают претендовать на наши острова. Это острова Врангеля, Геральда, Беннета, Генриетты, Медного, Сивуча и Колана. Они считают, что 152 года назад с продажей Аляски эти острова должны были тоже перейти к ним. И это несмотря на то, что все они расположены далеко западнее Берингова пролива, по которому проходит граница между Россией и США. Самый крупный из них - остров Врангеля вообще находится на 11 градусов западнее этой границы. То есть почти на целый часовой пояс. Зачем им это?

Дело в том, что в настоящее время даже самый малюсенький остров имеет огромное значение. Например, остров Яя в море Лаптевых, размером всего 350 на 125 метров. Казалось бы, какая разница, кому принадлежит такая никчёмная кроха. Но вокруг неё у владельца сразу появляется исключительная экономическая зона размером в 200 миль (370 километров). Значит все полезные ископаемые и рыбные ресурсы в этой зоне будут принадлежать уже не нам. Кроме того, так можно заблокировать наши судоходные пути и приблизить к нашим границам их военные объекты. Это не надо забывать и при обсуждении судьбы Курильских островов.

Но сегодня невозможно гарантировать передачу и этих островов Японии вопреки воле их владельца - народа России. Ведь передали «в тихую» в 2008 году Китаю остров Тарабарова (43 кв.км.) и часть Большого Уссурийского острова (350 кв.км.) на реке Амур. Или кто-то помнит какие-нибудь обсуждения этой уступки? Может это было необходимо для улучшения отношений с Китаем, и это поняли б и одобрили россияне. Но их никто не спросил.

Поэтому считаю, что пора изменить порядок решения таких вопросов. Например, выносить их на всероссийский референдум, чтобы владелец-народ, а не кучка чиновников решала вопросы территориальной целостности страны. Чтобы, например, у жителей Приморья была уверенность в том, что, проснувшись, однажды, у себя дома, они не оказались уже не в России, а в Китае. Предлагаю также законодательно запретить участие иностранных денег и фирм в освоение богатств Арктики. Иначе мы потеряем и это.

Либералы, конечно, возражают, объясняя это отсутствием у нас отечественных технологий для добычи нефти и газа в условиях Арктики. Но надо ли нам так сильно торопиться, чтобы поскорее их добыть и распродать? Тем более, что в таком случае деньги от продажи достанутся, в основном, не России, а другим (зачастую враждебным нам) государствам. Не разумнее ли дождаться разработки отечественных технологий. Тем более, что у нас есть все возможности сделать это достаточно быстро. Посмотрите на нашу талантливую молодёжь. В этом году на всемирной олимпиаде из 150 команд всех стран и народов они завоевали первое место. И самое удивительное в том, что этого они достигли уже седьмой раз подряд. Всё сделают, всё разработают. Надо только им не мешать, и не портить их западными «ценностями». А нефть и газ Арктики за это время не испортится. Пусть они послужат нашим детям и внукам. Тем более, что такое отношение к своим природным богатствам совсем не новшество. Например, в США давно разведали свои запасы нефти и газа, но стали их добывать только сейчас.

Неужели нам не достаточного того, что практически все российские фирмы уже не принадлежат полностью России. А управление такой стратегически важной для страны фирмы, как Русал (Русский алюминий) вообще перешло к американцам и англичанам. Теперь они руководят всей алюминиевой промышленностью России. При продолжении такой политики инвестирования США могут полностью отказаться от наращивания военной мощи против России, т. к. её богатства: нефть, газ, алмазы, рыба, лес и всё остальное можно не завоёвывать, а просто заполучить через механизм инвестиций и продажи акций. Или может наши власти призывают иностранных инвесторов с прицелом на скорую национализацию всех их вложений в экономику России? Но, наблюдая за всем, что происходит, я в это не верю. Скорее всего - это продолжение политики распродажи России. И кто ж остановит эту распродажу?

Наверное не все россияне (особенно из властных структур) согласятся с моим мнением, изложенном в данной статье. Но, по крайней мере, оно достойно обсуждения в нашем обществе не меньшего, чем обсуждение выборов президента Украины. Но сегодня буквально все каналы Центрального Телевидения заняты обсуждением именно этого вопроса даже после того, как выборы успешно прошли. Мне лично, как телезрителю, это уже надоело. В России есть множество своих проблем, которые нуждаются в таких обсуждениях. Но о них почему-то умалчиваем. Я отправлю эту статью в адреса всех телепрограмм, ведущих политические телешоу, с предложением обсудить и эту важную для России, проблему. Надеюсь, что в условиях отсутствия в России цензуры и финансовой зависимости СМИ от олигархов, у них найдётся время организовать обсуждение этой темы в прямом эфире. Буду надеяться на это вместе с вами.