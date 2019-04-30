МВД: 86% граждан ЛНР и ДНР хотят получить российское гражданство

Представитель ГУ МВД РФ по вопросам миграции Кирилл Адзинов сообщил, что 86 процентов граждан ДНР и ЛНР хотят получить российское гражданство. Такое мнение было составлено на основе опроса среди жителей обеих Республик.

Центр выдачи российских паспортов жителям ДНР заработал в Ростовской области

"Проводился социологический опрос в республиках. 86% населения изъявили желание получить российское гражданство", - передаёт слова Адзинова ТАСС.

Приём заявлений будет осуществляться и рассматриваться в центрах выдачи паспортов в Ростовской области.

Ранее сообщалось, что в тестовом режиме центры заработали в селе Покровском Неклиновского района для граждан ДНР и в городе Новошахтинске - для ЛНР.