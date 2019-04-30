Кандидат в Европарламент Тьерри Мариани: Я на 4 года объявлен персоной нон грата на Украине за поездки в Крым

Кандидат в Европейский Парламент от «Национального объединения» Тьерри МАРИАНИ заявил, что официальный Париж перестал реагировать на поездки французской делегации в Крым, пишут «Аргументы недели-Крым».

Так ответил МАРИАНИ, возглавлявший делегацию на Ялтинском международном экономическом форуме, на вопрос о том, как реагирует французское правительство на его визиты на полуостров и Донбасс.

«Уже никак. Потому что теперь, после множества неудачных попыток надавить, они поняли, что я делаю то, что хочу. Тем более что я в оппозиции и, значит, не обязан подчиняться требованиям большинства», – заявил он.

При этом, отметил МАРИАНИ, против поездок протестует Киев. Украина после каждого визита выписывает ноту, запрещавшую въезд в страну.

«Могу показать вам последнюю – по ней я на четыре года объявляюсь персоной нон грата на всей украинской территории. Честно сказать, этих нот у меня скопилось столько, что хоть коллекцию собирай», – заявил он.