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Спортивные сооружения должны быть в шаговой доступности

30 апреля 2019, 14:41 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Спортивные сооружения должны быть в шаговой доступности

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел еженедельное планерное совещание, на котором рассматривался вопрос развития спорта шаговой доступности в рамках реализации положений Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

- В Краснодарском крае уделяется большое внимание развитию физической культуры и спорта. При этом хотел бы напомнить, что Президентом Российской Федерации поставлена цель – к 2024 году вовлечь в регулярные занятия спортом более половины населения России. Стартовые позиции нашего края достаточно серьезные – четыре года подряд Кубань побеждает во всероссийском смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в субъектах Российской Федерации, – подчеркнул Юрий Бурлачко, открывая совещание.

С подробной информацией о том, что уже предпринимается в регионе для удержания столь высокой позиции и дальнейшего развития спорта, выступил министр физической культуры и спорта Краснодарского края Андрей Марков.

- Краснодарский край занимает лидирующую позицию в стране по числу жителей, привлеченных к занятию физической культурой и спортом. Сегодня этот показатель составляет 49,8%. Благодаря сплоченной и системной работе администрации края и регионального парламента удается развивать спорт по всем основным направлениям – это физическая культура и массовый спорт, адаптивная физкультура и спорт, подготовка спортивного резерва и спорт высших достижений, развитие материально-технической базы, – отметил Андрей Марков.

В 2018 году финансирование данной сферы в Краснодарском крае составило более 24 миллиардов руб. В рамках различных федеральных и краевых программ на территории Кубани ведется активное строительство спортивных объектов. С 2006 года создано уже около 700 спортивных сооружений. Из них 90 – это крупные объекты: универсальные спорткомплексы, бассейны, ледовые дворцы. Сейчас ставка делается на возведение малобюджетных объектов шаговой доступности – спортивно-игровых площадок и спорткомплексов в сельских поселениях, станицах и хуторах. В настоящее время на условиях софинансирования с муниципалитетами в крае ведется строительство двадцати малобюджетных спортивных комплексов, еще восемь – уже открыты.

Депутаты, со своей стороны, осуществляют текущий контроль за ходом реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта». Председатель профильного комитета ЗСК Александр Поголов, выступивший содокладчиком, обратил внимание министерства на нарушение сроков строительства спортивных объектов, в связи с чем зачастую средства остаются неосвоенными.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко поручил в течение месяца совместными усилиями министерства и краевого парламента выработать решение, которое позволит избавить краевой бюджет от затрат на содержание объектов в так называемый «серый» период, когда сооружение еще не передано в собственность муниципалитета. Также председатель Законодательного Собрания задал министру ряд вопросов, касавшихся, в числе прочего, форм поддержки тренерско-преподавательского состава в муниципалитетах края. По словам Андрея Маркова, силами региональных министерств спорта и образования ведется плановое обучение специалистов. Только на создание дополнительных ставок инструкторов по самбо и дзюдо из краевого бюджета выделено 10 миллионов рублей.

- Безусловно, для развития спорта сделано очень много, об этом свидетельствуют цифры, о которых мы сегодня говорили. Но, принимая во внимание целевой показатель – 56 процентов занимающихся спортом жителей края к 2024 году, предстоит сделать еще больше. Для третьего по численности населения региона страны каждый процент – это тысячи человек, которых надо привлечь в спорт. Необходимо, чтобы здоровый образ жизни был у нас всегда в тренде, – сказал Юрий Бурлачко.

По итогам совещания депутаты приняли резолюцию, в которой с учетом предложений, прозвучавших в ходе обсуждения, содержится ряд мер по дальнейшему развитию спорта в Краснодарском крае.

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