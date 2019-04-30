«Гринландия» собирает друзей со всей страны

В «Квартире» вечером 28 апреля было многолюдно. Чтобы послушать скрипку Александра Савина, в Киров приехали его поклонники из Нижнего Новгорода, Северодвинска. Многие зрители привели с собой детей: музыка, которую играют друзья «Гринландии», подходит для того, чтобы слушать её всей семьёй.

Для тех, кто ещё не был на знаменитом фестивале, бессменным организатором и идейным вдохновителем которого является депутат Госдумы Олег Валенчук, в клубе «Квартира в ближайшие три недели будет работать фотовыставка «Моя «Гринландия». Авторы запечатлели самые яркие фестивальные моменты. Выступление скрипача Александра Савина зрители встретили на ура. 3 мая в клубе «Квартира» «Гринландия» вновь соберет друзей – здесь выступит поэт, музыкант, бард Роман Филиппов.