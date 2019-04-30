Врачи: Опасна ли интимная близость во время беременности
30 апреля 2019, 14:33 [ «Аргументы Недели» ]
Врачи говорят, что беременность не является болезнью. Если женщина здорова, то она может вести привычный образ жизни — работать, заниматься спортом, гулять, заниматься любовными утехами со своим мужчиной. Однако многие пары все же опасаются интимной близости во время беременности.
Как рассказал врач-сексолог Игорь Незовибатько, в таком состоянии женщина не всегда излучает сексуальность. Беременность сказывается также на поведении, сообщает News.ru.
Врач гинеколог-эндокринолог Алексей Калинчев считает, что довольно часто нормально протекающая беременность сопровождается ростом либидо.
"За либидо при беременности отвечает тестостерон, равно как и в другие периоды жизни женщины. С его ростом растёт и половое влечение", - отметил он.