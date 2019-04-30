В Дагестане задержан министр экономики и территориального развития республики

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан о подозрению в хищении 20 миллионов рублей. Дело о хищении на госконрактах для МФЦ ранее возбудило республиканское МВД.

Хасбулатова задержали во вторник, 30 апреля, в аэропорту Махачкалы, когда он вернулся из Москвы. Ранее по этому же уголовному делу был задержан начальник одного из отделов МФЦ, - передает ТАСС.

В доме и по месту работы чиновника проводятся обыски. Осман Хасбулатов пока задержан на двое суток.

чает один из собеседников агентства, министр задержан в рамках дела о хищении более 20 млн рублей. "Речь о хищении более 20 млн рублей на госконрактах для МФЦ в бытность его руководителем", - уточнил источник ТАСС.

В Минэкономики Дагестана подтвердили, что в ведомстве проходят обыски. При этом там отметили, что министерство работает в обычном режиме. В республиканском МФЦ обыски не ведутся, там работа также идет в нормальном режиме.