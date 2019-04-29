В Московской области для поимки гигантского кота вызвали отряд автоматчиков

Гигантский кот породы сервал пятнистого окраса на полдня парализовал работу детского сада в селе Ромашково Одинцовского района Московской области. Об этом сообщает "Подмосковье сегодня".

Ранним утром понедельника в чате жильцов ЖК "Ромашково" появилась информация о том, что возле детского сада "Филиппок" заметили большую пятнистую кошку, которая может быть опасна.

"Родители и воспитатели заволновались, потому что кошка была очень похожа на дикую", – рассказала одна из жительниц Ромашково. Кто-то из участников чата тут же вызвал полицейских.

Правоохранители приехали на место происшествия с автоматами. К счастью, кот оказался домашним и агрессию не проявлял. Благодаря номеру на ошейнике стражи порядка вернули животное хозяевам.